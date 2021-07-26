Власти заблокировали сайт Алексея Навального и объявили «инагентом» юрлицо штабов политика
Роскомнадзор заблокировал официальный сайт оппозиционера Алексея Навального navalny.com. В телеграм-канале «Команда Навального» сообщается, что теперь на очереди на блокировку сайт проекта «Умное голосование»
Роскомнадзор заблокировал официальный сайт оппозиционера Алексея Навального navalny.com.
В телеграм-канале «Команда Навального» сообщается, что теперь на очереди на блокировку находится сайт проекта «Умное голосование».
Официальный блог Алексея Навального, на котором опубликованы все антикоррупционные расследование его команды, был внесен в реестр запрещенных сайтов еще 15 июня. Основанием для блокировки стал закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который запрещает распространение призывов к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.
Одновременно с этим Минюст РФ внес в реестр «иностранных агентов» юридическое лицо штабов Алексея Навального в регионах, которые ранее были признаны экстремистской организацией. Речь идет о зарегистрированном в Уфе «Фонде защиты прав граждан «Штаб»».