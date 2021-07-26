26 июля 2021, 15:49
Следствие запретило Ивану Сафронову общаться со своим адвокатом Иваном Павловым
Бывшему журналисту и советнику «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене, запретили общаться со своим адвокатом Иваном Павловым
Фото: mirnov.net
Бывшему журналисту и советнику «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене, запретили общаться со своим адвокатом Иваном Павловым. Последнего следствие обвиняет с разглашении данных предварительного расследования.
Накануне Ивана Сафронова допросили по делу Ивана Павлова, после чего запретили ему общаться с защитником.
Сам адвокат пояснил, что в рамках обвинения на него среди прочего был наложен запрет общаться со свидетелями по делу. А его подзащитного Сафронова следствие решило сделать свидетелем по делу о разглашении данных предварительного следствия.
По версии следствия, Иван Павлов передал журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого.