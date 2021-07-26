26 июля 2021, 15:34
РФС официально подписал контракт с новым тренером сборной Валерием Карпиным
Российский футбольный союз (РФС) в понедельник, 26 июля, официально подписал контракт с новым главным тренером национальной сборной по футболу Валерием Карпиным
Фото: echospb.ru
Российский футбольный союз (РФС) в понедельник, 26 июля, официально подписал контракт с новым главным тренером национальной сборной по футболу Валерием Карпиным.
Контракт с Карпиным рассчитан до конца 2021 года, но с возможностью продления в случае успешного выступления сборной.
Ранее в РФС сообщили, что Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной России и в футбольном клубе «Ростов». Ростовскую команду он тренирует с 2017 года.
Ближайший матч под руководством нового тренера сборная России проведет 1 сентября против Хорватии.
Напомним, что прежний наставник национальной сборной Станислав Черчесов был отправлен в отставку после неудачного выступления команды на Евро-2020. Россияне не смогли выйти из группы в плей-офф.