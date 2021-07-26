26 июля 2021, 14:59
Правительство одобрило инициативу по изъятию загранпаспортов у должников
Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве РФ одобрила законопроект МВД об изъятии заграничных паспортов у должников
Фото: politobzor.net
Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве РФ одобрила законопроект МВД об изъятии заграничных паспортов у должников.
Глава правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев сообщил «Интерфаксу», что данный законопроект предполагает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым из-за неисполнения судебных решений был ограничен выезд за границу.
Изъятые паспорта будут передаваться в МВД - в управление, которое их выдало. После выплаты долга гражданин сможет вернуть свой документ.
Данный законопроект также обязывает органы государственной власти, которые приняли решение о запрете на выезд должника, поставить его в известность об этом в течение суток.