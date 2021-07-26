«Мужское государство» призвало власти объявить телеканал «Дождь» иностранным агентом
Автор телеграм-канала призвал указывать в своих обращениях, что «Дождь» якобы получает иностранное финансирование и пропагандирует ЛГБТ-ценности, феминизм и «прочие пагубные идеологии ...»
Последователи сообщества Владислава Позднякова «Мужское государство» в своем телеграм-канале опубликовали призыв к гражданам писать обращения в администрацию президента России с требованием признать независимый телеканал «Дождь» иностранным агентом.
Автор телеграм-канала призвал указывать в своих обращениях, что «Дождь» якобы получает иностранное финансирование и пропагандирует ЛГБТ-ценности, феминизм и «прочие пагубные идеологии для российского народа».
В сообществе, которое пропагандирует националистические и патриархальные взгляды, считают, что «пропаганда телеканала подрывает конституционный строй России», сообщает Znak.com.
Лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков сообщил, что он намерен также добиваться блокировки сайта «Дождя».
Ранее телеканал направил в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить уголовное дело из-за угроз от сторонников «Мужского государства», которые поступили в адрес ведущей программы «Женщины сверху» Анны Монгайт после выхода интервью с однополой парой.
Кроме того, ранее российские СМИ сообщали, что деятельность «Мужского государства» связана с Центром «Э» МВД России (отдел по борьбе с экстремизмом).