Оппозиция потребовала отстранить Вячеслава Володина от участия в выборах
Юрист и соратница Алексея Навального Любовь Соболь потребовала от Центризбиркома отстранить от участия в выборах в Госдуму председателя Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия»)
Юрист и соратница Алексея Навального Любовь Соболь потребовала от Центризбиркома отстранить от участия в выборах в Госдуму председателя Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия»).
Любовь Соболь в своем требовании сослалась на расследование команды Алексея Навального, согласно которому Вячеслав Володин неоднократно в предвыборных целях пользовался самолетом летного отряда «Россия», который подчиняется Управделами президента. Речь идет о частном самолете Falcone 7X с бортовым номером RSD4.
Этот борт за последний год 25 раз прилетал в Саратов, где Володин проводит избирательную кампанию в одномандатном избирательном округе № 163. По подсчетам борцов с коррупцией, эти поездки обошлись бюджету в 75 млн рублей.
Любовь Соболь указала, что в данном случае спикер Госдумы нарушил закон «О выборах депутатов Государственной Думы», который запрещает кандидатам пользоваться в избирательной кампании своим служебным положением. Речь в законе идет в том числе и о запрете на использование на безвозмездной основе государственного транспорта.
«Я обращаюсь к ЦИК и Элле Памфиловой, её председателю. Вы так любите рассказывать о том, как вы трепетно соблюдаете букву закона, как честно и легитимно проходят наши выборы. Закроете глаза на это? Вы проигнорируете, что кандидат от партии власти нарушает ваш святой закон?», - отметила юрист в своем обращении.
Соболь также напомнила о том, что ЦИК любит отстранять от участия в выборах независимых кандидатов по любой причине, а на нарушения закона представителями власти всегда закрывает глаза.