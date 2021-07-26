Более 20 млн россиян вынуждены ждать «скорую помощь» более установленной Минздравом нормы
В России каждый седьмой житель страны в случае серьезных проблем со здоровьем будет вынужден ждать приезда «скорой помощи» больше установленной Минздравом нормы в 20 минут
В России каждый седьмой житель страны в случае серьезных проблем со здоровьем будет вынужден ждать приезда «скорой помощи» больше установленной Минздравом нормы в 20 минут.
Согласно расследованию «Важных историй», 20 млн россиян будут вынуждены ждать «скорую помощь» более 20 минут. В некоторых случаях это ожидание может затянуться на несколько часов.
Так, по данным Росстата за 2020 год, 54% граждан были вынуждены ждать «скорую помощь» дольше 20 минут. В селах среднее время ожидания приезда бригады фельдшеров составило 45 минут, а в городах - 1 час и 14 минут.
При этом в Минздраве РФ утверждают, что в прошлом году кареты «скорой помощи» добирались до места вызова менее чем за 20 минут.
В свою очередь «Важные истории» пишут, что им вообще не удалось построить маршрут ни до одной крупной больницы для 600 российских населенных пунктов. Это означает, что там просто нет нормальных дорог, по которым можно было бы добраться до больниц.
Издание также связывает проблему длительного ожидания «скорой» с оптимизацией системы здравоохранения, в рамках которой были закрыты «неэффективные» больницы. Позже эта оптимизация в ряде регионов была признана неудачной.