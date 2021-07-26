Коммуниста Николая Бондаренко могут снять с выборов из-за «манифеста Единой России»
Депутата Саратовской областной думы и кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко вызвали в полицию для составления протокола о распространении экстремистских материалов
Депутата Саратовской областной думы и кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко вызвали в полицию для составления протокола о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП).
Политик сообщил, что вызов в правоохранительные органы связан с «Манифестом Единой России 2002 года», который он опубликовал в своих соцсетях еще 10 лет назад. В этой листовке были перечислены популистские обещания, которые партия власти якобы собиралась выполнить в течение ближайших лет. Спустя годы в «Единой России» заявили, что данный манифест является подделкой. При этом известный журналист Олег Кашин утверждал, что сам видел эту листовку на сайте партии власти.
Николай Бондаренко считает, что пост 10-летней давности ему припомнили с целью снять его с выборов в Госдуму. По российскому законодательству, если депутата признают виновным в распространении экстремистских материалов, то избираться он не сможет.
Примечательно, что сама листовка о предвыборных обещаниях «Единой России» не была признана экстремистским материалом, однако правоохранительные органы ранее возбудили несколько дел по экстремистской статье из-за распространения ролика Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их манифест — 2002».