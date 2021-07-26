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26 июля 2021, 11:53

Вице-губернатора Забайкалья оштрафовали за сбор краснокнижных лилий

Чиновницу оштрафовали из-за фотографии в Instagram, на котором она позирует с букетом сорванных желтых лилий. Журналисты портала «Заб.ру» обратили внимание, что на фотографии запечатлены лилии из Красной книги Забайкалья

Вице-губернатора Забайкалья оштрафовали за сбор краснокнижных лилий
Фото: zabnews.ru

Вице-губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову оштрафовали на 3 тысячи рублей за сбор краснокнижных лилий — красноднева малого.

Чиновницу оштрафовали из-за фотографии в Instagram, на котором она позирует с букетом сорванных желтых лилий.  Журналисты портала «Заб.ру» обратили внимание, что на фотографии запечатлены лилии из Красной книги Забайкалья.

В Минприроды региона сообщили, что в отношении Аягмы Ванчиковой проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении ее к ответственности.

Позже вице-губернатора признали виновной по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Сама чиновница выложила в соцсети скриншот об оплате штрафа на сайте госуслуг.

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