26 июля 2021, 11:53
Вице-губернатора Забайкалья оштрафовали за сбор краснокнижных лилий
Чиновницу оштрафовали из-за фотографии в Instagram, на котором она позирует с букетом сорванных желтых лилий. Журналисты портала «Заб.ру» обратили внимание, что на фотографии запечатлены лилии из Красной книги Забайкалья
Фото: zabnews.ru
Вице-губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову оштрафовали на 3 тысячи рублей за сбор краснокнижных лилий — красноднева малого.
Чиновницу оштрафовали из-за фотографии в Instagram, на котором она позирует с букетом сорванных желтых лилий. Журналисты портала «Заб.ру» обратили внимание, что на фотографии запечатлены лилии из Красной книги Забайкалья.
В Минприроды региона сообщили, что в отношении Аягмы Ванчиковой проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении ее к ответственности.
Позже вице-губернатора признали виновной по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Сама чиновница выложила в соцсети скриншот об оплате штрафа на сайте госуслуг.