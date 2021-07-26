Михаил Мишустин пообещал Курилам беспрецедентные меры стимулирования экономики
Российские власти намерены принять «беспрецедентные» меры стимулирования экономики Курильских островов. Такими планами поделился глава правительства, который находится с рабочим визитом на Курилах
Российские власти намерены принять «беспрецедентные» меры стимулирования экономики Курильских островов. Такими планами поделился глава правительства Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом на Курилах.
Во время посещения рыбоперерабатывающего завода на острове Итуруп Михаил Мишустин заявил, что меры стимулирования местной экономики станут «беспрецедентными».
Премьер-министр отметил, что на Курилах планируется ввести режим свободной таможенной территории. Это позволит местным производителям беспрепятственно завозить необходимое оборудование и товары.
Еще одна предлагаемая мера поддержки - это освобождение от обязанностей налогоплательщика практически все основные виды экономической деятельности, не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов.
Курильских налогоплательщиков могут освободить от налога на прибыль, НДС, имущественного налога, налога на землю и транспорт.