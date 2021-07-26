26 июля 2021, 10:59
Власти Хорватии ввели обязательные ПЦР-тесты для российских туристов
Теперь россиянам при въезде нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Причем результаты тестов придется предоставить даже привитым туристам
Фото: checkintime.ru
Власти Хорватии ужесточили правила въезда в страну для российских туристов в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом.
Теперь россиянам при въезде нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Причем результаты тестов придется предоставить даже привитым туристам, сообщает «Российская газета».
Представитель Института общественного здравоохранения Хорватии сообщил, что новые антиковидные меры были введены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в России.
Аналогичные требования с предоставлением ПЦР-тестов власти острова ввели и для гостей из Великобритании и Кипра.