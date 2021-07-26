В Воронеже российские специалисты начали разрабатывать новый «самолет Судного дня»
В Воронеже началась разработка нового самолета управления войсками на случай ядерной войны. «Самолет судного дня» планируется создать на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М
В Воронеже началась разработка нового самолета управления войсками на случай ядерной войны. «Самолет судного дня» планируется создать на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М.
Проект носит название «Звено-3С». По словам специалистов, радиокомплекс «самолета Судного дня» позволит доводить приказы до армии, стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тысяч километров.
«Звено-ЗС» в полете будет всегда сопровождаться истребителями. А кроме того, такий самолет будет иметь возможность дозаправляться непосредственно во время полета, то есть в воздухе.
Предполагается, что ВКС России получит два «самолета Судного дня». Один из них уже находится в производстве, сообщает РИА Новости.
Отметим, что новые «самолеты Судного дня» должны будут заменить нынешние Ил-80, построенные на базе пассажирских Ил-86.
Отметим, что основной целью «самолетов Судного дня» является управление войсками в случае уничтожения наземных командных пунктов в результате ядерного удара.