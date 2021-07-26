26 июля 2021, 09:48
Таможенная служба потратит на празднование юбилея ведомства 35 млн рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует организовать праздник в честь 30-летия ведомства в государственном Кремлевском дворце. На проведение торжества из бюджета было выделено 35 млн рублей
Фото: ТАСС
Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует организовать праздник в честь 30-летия ведомства в государственном Кремлевском дворце. На проведение торжества из бюджета было выделено 35 млн рублей.
Юбилей Таможенной службы запланирован на 26 октября. В программе мероприятия указаны концерт, выставка об истории работы таможни и банкет на 1100 человек.
По условиям тендера, все праздничные мероприятия должны отражать «славное настоящее российского государства и место таможенных органов в системе госуправления». Кроме того, к предстоящему концерту как минимум одна песня должна быть написана специально к 30-летию ФТС, сообщает Znak.com.
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