Гостелеканалы проигнорировали победные для российских спортсменов олимпийские соревнования
Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля, российские государственные телеканалы продолжают игнорировать как сами соревнования, так и успехи наших атлетов
Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля, российские государственные телеканалы продолжают игнорировать как сами соревнования, так и успехи наших атлетов.
Так, в минувшие выходные российские спортсмены завоевали в Токио несколько медалей, включая золотую, однако Первый канал и «Россия» были заняты трансляцией празднования Дня Военно-Морского флота.
В прямом эфире телеканалы не показали финал Олимпийских игр с участием лучниц, победы рапиристки Инны Дериглазовой и тхэквондистки Татьяны Мининой, а также соревнования по стрельбе из пневматического пистолета, сообщает «Чемпионат».
Всего россияне на сегодняшний день завоевали одну золотую медаль, четыре серебряных и две бронзовых.
Сейчас все трансляции Олимпиады разделены между Первым каналом, «Россией 1» и «Матч ТВ». Однако если один канал по каким-то причинам не сможет показать соревнование, то в прямой эфир других каналов оно уже не попадет.
По этой причине 25 июля телеканалы не показали ни одного олимпийского соревнования, так как транслировали военного парада по случаю Дня Военно-Морского флота.
Российские болельщики в соцсетях справедливо возмущаются тем, что государственные телеканалы никак не освещают олимпийские состязания, а следить за успехами наших спортсменов можно только в интернете. Еще обидней самим атлетам, которые годами трудятся ради нескольких минут олимпийского бенефиса, а в родной стране их старания и победы игнорируют.