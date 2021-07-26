ФСБ России планирует приобрести для «государственных нужд» три премиум-внедорожника Infiniti
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России планирует приобрести для нужд ведомства три премиальных внедорожника марки Infiniti. Служба разместила соответствующий запрос цен на портале госзакупок
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России планирует приобрести для нужд ведомства три премиальных внедорожника марки Infiniti. Служба разместила соответствующий запрос цен на портале госзакупок.
Заказчиком выступает войсковая часть № 55 056, которая занимается материально-техническим снабжением ФCБ.
ФСБ запланировала покупку трех внедорожников Infiniti QX80 черного цвета. В качестве обоснования закупки указаны «государственные нужды».
Стоимость будущего госконтракта не сообщается, так как пока ФСБ лишь запросила цены на автомобили. Как сообщают «Открытые медиа», такие внедорожники стоят около 6,4 млн рублей.
В заявке указано, что салон внедорожников должен быть обит черной кожей и отделан натуральным ясенем. В машине обязательно должны быть система климат-контроля с ионизатором воздуха, аудиосистема с 13 динамиками и развлекательным центром с двумя дисплеями для задних пассажиров.