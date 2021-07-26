Владимир Путин наградил своего друга Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил бизнесмена и своего близкого друга Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Государственная награда была присуждена ему «за большой вклад в реализацию социально значимых проектов» в Крыму
Президент России Владимир Путин наградил бизнесмена и своего близкого друга Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В соответствии с указом главы государства, Юрию Ковальчуку государственная награда была присуждена «за большой вклад в реализацию социально значимых проектов» в Крыму.
По данным российских СМИ, Юрий Ковальчук и Владимир Путин познакомились в 1990-х годах, когда бизнесмен занимал пост вице-президента Ассоциации совместных предприятий Петербурга.
По данным издания «Проект» (признана нежелательной организацией) и The Bell, после присоединения Крыма к России структуры Ковальчука взяли под свой контроль десятки местных бизнесов.
Юрий Ковальчук также является основным акционером банка «Россия», который называют банком друзей Владимира Путина.