26 июля 2021, 02:13
Ученые рассказали об опасных последствиях COVID-19 для детей
По данным специалистов, признаками длительного течения заболевания у детей являются высокая температура тела, боль в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли и быстрая утомляемость
Фото: v-kurse.ru
Ученые из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США) предупредили об опасном последствии коронавирусной инфекции для детей и подростков.
По данным специалистов, признаками длительного течения заболевания у детей являются высокая температура тела, боль в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли и быстрая утомляемость.
Американские ученые также выяснили, что через 2-4 недели после заражения COVID-19 у детей и подростков возникает риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), которое провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии.
Исследования показали, что у пациентов с MIS-C коронавирус продолжал определяться в кишечнике.