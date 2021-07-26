26 июля 2021, 01:38
Редакция The Insider отказалась маркировать свои материалы как «инагент»
Издание The Insider, которое на минувшей неделе было внесено в реестр «иностранных агентов», отказалось соответствующим образом маркировать свои материалы
Фото: scoopnest.com
Издание The Insider, которое на минувшей неделе было внесено в реестр «иностранных агентов», отказалось соответствующим образом маркировать свои материалы.
Главный редактор издания Роман Доброхоров в беседе с телеканалом «Дождь» сообщил, что The Insider является латвийским изданием, поэтому российским властям просто некого будет штрафовать за неисполнение закона об «инагентах».
Кроме того, в издания нет своего представительства в России.
Одновременно с этим Доброхотов не исключил, что российские власти могут начать «по беспределу» преследовать сотрудников издания.