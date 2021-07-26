В Госдуме предложили вернуть в паспорта графу о национальности
Все дело в том, что у коренных народов есть некоторые преференции, предусмотренные законодательством, но для этого людям надо предъявить документы, которые доказывают их национальность
Руководитель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в российский паспорт графу «национальность».
В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат заявил, малочисленные коренные народы России хотели бы иметь графу о национальности в паспорте.
Все дело в том, что у коренных народов есть некоторые преференции, предусмотренные законодательством, но для этого людям надо предъявить документы, которые доказывают их национальность.
Примечательно, что ранее с такой же инициативой выступали представители партии КПРФ, однако их инициативу отклонили из-за необходимости дополнительных затрат из средств федерального бюджета.
Напомним, что на минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому граждане смогут по желанию ставить в паспорта штампы о заключении брака и наличии детей.