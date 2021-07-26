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Общество
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26 июля 2021, 01:11

В Госдуме предложили вернуть в паспорта графу о национальности

Все дело в том, что у коренных народов есть некоторые преференции, предусмотренные законодательством, но для этого людям надо предъявить документы, которые доказывают их национальность

В Госдуме предложили вернуть в паспорта графу о национальности
Фото: trudslava.su

Руководитель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в российский паспорт графу «национальность».

В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат заявил, малочисленные коренные народы России хотели бы иметь графу о национальности в паспорте.

Все дело в том, что у коренных народов есть некоторые преференции, предусмотренные законодательством, но для этого людям надо предъявить документы, которые доказывают их национальность.

Примечательно, что ранее с такой же инициативой выступали представители партии КПРФ, однако их инициативу отклонили из-за необходимости дополнительных затрат из средств федерального бюджета.

Напомним, что на минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому граждане смогут по желанию ставить в паспорта штампы о заключении брака и наличии детей.

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