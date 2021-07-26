Силовики задержали подозреваемого в убийстве амурского министра связи
В Амурской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве регионального министра цифрового развития и связи Александра Курдюкова
В Амурской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве регионального министра цифрового развития и связи Александра Курдюкова.
Напомним, чиновника нашли с проломленной головой на базе отдыха «Берлога». Курдюков был госпитализирован в тяжелом состоянии, впал в кому, а 24 июля скончался, не приходя в сознание.
По факту гибели амурского министр возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Согласно материалам следствия, 17 июля Александр Курдюков отдыхал на турбазе «Берлога» вместе с женой и друзьями. Вечером того же дня между компаниями отдыхающих произошел конфликт, в результате чего подозреваемый нанес чиновнику травму головы.
Сам подозреваемый, имя которого не называется, заявил на допросе, что министр находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и ударился головой об асфальт.