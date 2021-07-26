Власти Турции не исключили закрытия границ с Россией из-за коронавируса
Власти Турции в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в стране рассматривают вопрос о прекращении авиасообщения с Россией
Власти Турции в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в стране рассматривают вопрос о прекращении авиасообщения с Россией.
Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в интервью порталу ura.ru сообщат, что правительство Турции предлагает ввести обязательный карантин для российских туристов по приезду в страну.
При этом турецкий Минздрав и вовсе выступает за более жесткие антиковидные ограничения, включая закрытие границ с Россией.
Михаил Мальцев отметил, что сейчас все зависит от того, будет ли в России снижаться количество новых случаев заражения COVID-19.
Согласно данным Минздрава Турции, страна в очередной раз обновила рекорд по суточному приросту заболевших. 24 июля там был выявлен 12 381 случай заражения COVID-19 - это рекордный показатель с 12 мая.