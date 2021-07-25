25 июля 2021, 10:52
В Чечне граждан, купивших поддельные ковид-паспорта, заставили привиться по-настоящему
Людей, купивший поддельные сертификаты о вакцинации, отыскали и потребовали от них сделать реальную прививку. За отказ антипрививочникам пригрозили уголовным делом
Фото: news.ru
В Чеченской республике граждан, купивших поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса, заставили сделать настоящие прививки.
Как сообщает Baza, фейковый ковид-паспорта продавал 63-летний Джамлаил Тучаев. После его задержания чеченские полицейские выяснили имена его клиентов.
Людей, купивший поддельные сертификаты о вакцинации, отыскали и потребовали от них сделать реальную прививку. За отказ антипрививочникам пригрозили уголовным делом.
Издание сообщает, что чеченские силовики заставили привиться не менее 10 человек с фейковыми сертификатами о вакцинации.