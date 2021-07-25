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25 июля 2021, 10:41

Экс-супруга Аркадия Ротенберга сообщила о захвате своей виллы в Ницце «боевиками из Чечни»

Бывшая жена миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга Наталья сообщила о захвате своей виллы во Франции «боевиками из Чечни». Женщина добавила, что эти люди якобы были наняты некими крупными олигархами

Экс-супруга Аркадия Ротенберга сообщила о захвате своей виллы в Ницце «боевиками из Чечни»
Фото: retail-loyalty.org

Бывшая жена миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга Наталья сообщила о захвате своей виллы во Франции «боевиками из Чечни». Женщина добавила, что эти люди якобы были наняты некими крупными олигархами.

Наталья Ротенберг рассказала, что 10 июля «радикальные террористы из Чечни» захватили ее виллу во Франции, выгнали работников с территории особняка, избили охранников и управляющего. Затем злоумышленники сменили все замки и устроили на вилле свою базу.

Экс-супруга влиятельного миллиардера Аркадия Ротенберга добавила, что заказчиками захвата являются крупные российские олигархи, «которым не нравится ее активная деятельность».

«Имена уже известны и суммы, которые они оплатили чеченцам. Французская жандармерия и полиция один раз приехали и сказали, что они в это не вмешиваются, было видео, что полиция сотрудничает с террористами», — сообщила Наталья Ротенберг в своем Facebook.

Между тем, в компании SCI Villa Shoshana, которая управляет упомянутой виллой в Ницце и принадлежит Аркадию Ротенбергу, заявили, что Наталья проживает в Армении, а этот особняк ей не принадлежит, сообщает Znak.com.

Ранее журнал Forbes сообщил, что по результатам бракоразводного процесса Наталье Ротенберг и детям должны были отойти четыре дома, включая виллу в Ницце. Эти объекты до сих пор ей не передали.

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