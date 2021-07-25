25 июля 2021, 10:19
Избитый на турбазе министр связи Амурской области скончался
Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, избитый во время отдыха на турбазе, скончался в больнице. Туда он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой
Фото: blagoveshensk.bezformata.com
Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, избитый во время отдыха на турбазе, скончался в больнице. Туда он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Губернатор Амурской области Василий Орлов написал в своем Telegram-канале, что Александр Курдюков скончался вечером 24 июля. «Светлая память. Ушел очень рано», — добавил губернатор.
Напомним, что министра Курдюкова нашли с проломленной головой 17 июля на турбазе «Берлога», где он отдыха с женой и друзьями. Предположительно между чиновником и одним из гостей произошел конфликт. Медики диагностировали у регионального министра перелом костей черепа и гематому головного мозга. Курдюков находился в коме, а 24 июля скончался, не приходя в сознание.