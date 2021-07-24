Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) назначил новым тренером сборной России по футболу Валерия Карпина. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РФС
Российский футбольный союз (РФС) назначил новым тренером сборной России по футболу Валерия Карпина. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РФС.
«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — заявил президент РФС Александр Дюков.
Сам Карпин отметил, что для него это назначение станет «новым, очень ответственным и интересным этапом в тренерской карьере».
8 июля 2021 года был расторгнул контракт с тренером российской сборной Станиславом Черчесовым.
«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — сообщал президент РФС Александр Дюков.
Источник - The Insider