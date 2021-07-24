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24 июля 2021, 13:26

В Краснодарском крае в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли два туриста

В Апшеронском районе Краснодарского края экскурсионный автобус с туристами потерял управление и перевернулся. Согласно последним данным, в результате проишествия погибли два человека и еще 19 пострадали

В Краснодарском крае в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли два туриста
Фото: ТАСС

В Апшеронском районе Краснодарского края экскурсионный автобус с туристами потерял управление и перевернулся. Согласно последним данным, в результате проишествия погибли два человека и еще 19 пострадали.

В управлении МЧС по региону сообщили, что авария с туристическим автобусом произошла около 11 часов в районе села Мезмай.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет. Предполагается, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов при прохождении поворота.          

В туристическом автобусе ехали 22 человека. Из них двое погибли.

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