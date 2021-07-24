24 июля 2021, 08:38
Минтруда рекомендовало работодателям отстранять от работы непривитых сотрудников
В этих рекомендациях говорится, что сотрудников, отказавшихся без уважительной причины от вакцинации, могут отстранить от работы без сохранения заработной платы
Фото: csn-tv.ru
Министерство труда и Роспотребнадзор подготовили рекомендации по прививкам от коронавируса для работающих граждан.
В этих рекомендациях говорится, что сотрудников, отказавшихся без уважительной причины от вакцинации, могут отстранить от работы без сохранения заработной платы, сообщает ТАСС.
В частности, в этом документе говорится, что работодатель должен отстранить сотрудников без сохранения зарплаты в случае его отказа от прививки без уважительной причины. Таковой при этом считается только медицинский отвод.
Непривитых по медицинским показателям работников начальство может перевести на удаленную работу, в случае если его трудовые обязанности могут выполняться дистанционно.