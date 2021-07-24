Грузоперевозчики пообещали показать главе СКР истинные масштабы коррупции на дорогах
Владимир Матягин предложил Александру Бастрыкину присоединиться к поездке общественников по регионам, в ходе которой они будут выявлять дорожные поборы и другие виды коррупции
Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин после ареста главы УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова за взятки предложил председателю СКР Александру Бастрыкину оценить истинный масштаб коррупции на российских дорогах.
Владимир Матягин предложил Александру Бастрыкину присоединиться к поездке общественников по регионам, в ходе которой они будут выявлять дорожные поборы и другие виды коррупции.
Глава «Грузавтотранса» отметил, что водители грузового транспорта во всей России страдают от поборов.
«Приезжайте в любой регион, и вы там обнаружите у сотрудников ГИБДД, Ространснадзора, Ростехнадзора, начальников пожарных инспекций такие же хоромы [как золотой особняк Алексея Сафонова]. Везде есть дорожные поборы», - заявил Матягин, слова которого приводит Znak.com.
В ассоциации грузового автомобильного транспорта надеются, что Следственный комитет примет их предложение и выделит своих сотрудников для проведения общественного контроля.
Напомним, начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова задержали 20 июля вместе с еще более 30 сотрудников управления. По данным следствия, ставропольские гаишники обложили данью дальнобойщиков и продавали поддельные пропуска на перевозку грузов и получили за это 19 млн рублей.
Также у Сафонова нашли особняк, интерьер которого выполнен из позолоты. За это главу УГИБДД прозвали цыганским бароном.