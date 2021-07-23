Минюст включил издание The Insider в реестр «иностранных агентов»
Также «инагентами» объявлены пятеро журналистов «Открытых медиа» и «Проекта». Речь идет о журналистах Михаиле Рубине, Юлии Апухиной, Софье Гройсман, Илье Рождественском и Алексее Пастернаке
Министерство юстиции включило издание The Insider, известное громкими расследованиями, в реестр иностранных агентов.
Также «инагентами» объявлены пятеро журналистов «Открытых медиа» и «Проекта». Речь идет о журналистах Михаиле Рубине, Юлии Апухиной, Софье Гройсман, Илье Рождественском и Алексее Пастернаке.
Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что издание «будет работать, как работало». Главред отметил, что The Insider — это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. «И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются», - заявил Роман Доброхотов.
Напомним, что ранее в реестр «инагентов» было внесено издание «Медуза», а еще одно независимое издание «Проект» было объявлено «нежелательной организацией».