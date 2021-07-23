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23 июля 2021, 18:05

Экс-главу калининградского облисполкома «Единой России» подозревают в педофилии

Пресс-служба Ленинградского райсуда Калининграда подтвердила информацию о том, что главу областного исполкома «Единой России» Максима Суворова подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних

Экс-главу калининградского облисполкома «Единой России» подозревают в педофилии
Фото: kaliningrad.sm.news

Пресс-служба Ленинградского райсуда Калининграда подтвердила информацию о том, что главу областного исполкома «Единой России» Максима Суворова подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

В суде сообщили, что в отношении представителя партии власти расследуется дело по ч.2 ст.135 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщает издание «Новый Калининград», Максима Суворова арестовали на два месяца, так как суд посчитал, что он может использовать свои связи и уничтожить доказательства по делу, а также скрыться от следствия.

Издание также сообщает, что некоторое время назад Максим Суворов вышел из «Единой России». При этом глава Калининграда и лидер регионального отделения партии власти Андрей Кропоткин заявил журналистам, что не знает об обвинениях в адрес Суворова.

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