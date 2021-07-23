Прокуратура Москвы не нашла нарушений в четырехмесячных каникулах Мосгордумы
Прокуратура Москвы не нашла нарушений в решении руководства Мосгордумы уйти на летние каникулы длительностью четыре месяца
Прокуратура Москвы не нашла нарушений в решении руководства Мосгордумы уйти на летние каникулы длительностью четыре месяца. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на запрос столичного депутата от «Справедливой России» Михаила Тимонова.
Депутат с своем запросе в прокуратуру указал, что столь длительный перерыв в работе связан с сентябрьскими выборами в Госдуму. По мнению Тимонова, представители «Единой России» таким образом решили убрать из предвыборного информационного поля парламент, в котором много оппозиционных депутатов.
Руководители Мосгордумы (большинство из них единороссы) объяснили продолжительные каникулы необходимостью «сосредоточиться на работе в избирательных округах».
Михаил Тимонов в свою очередь также указал на то, что по закону заседание законодательного органа должно проводиться не реже одного раза в три месяца.
Тем не менее, прокуратура Москвы не увидела никаких нарушений в действиях столичного парламента.
Михаил Тимонов обратился в Генпрокуратуру, попросив дать оценку решению Мосгордумы о рекордно долгом отпуске.