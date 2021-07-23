Судью Басманного райсуда Москвы уволили из-за приговора бизнесмену Илье Шерману
Судья известна тем, что продлевала аресты экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, экс-губернатору Кировской области Никите Белых и экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну
Судью Басманного райсуда Москвы Юлию Сафину отправили в отставку по отрицательным мотивам. Она известна тем, что продлевала аресты экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, экс-губернатору Кировской области Никите Белых и экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну.
Квалификационная коллегия судей Москвы обнаружила нарушения в вынесенном Юлией Сафиной приговоре бизнесмену Илье Шерману (его приговорили к 7 годам). Позже этот приговор был отменен Мосгорсудом.
В действиях судьи Сафиной коллегия выявила «признаки дисциплинарного проступка, выразившиеся в нарушении Уголовно-процессуального кодекса России». Эксперты установили, что текст приговора бизнесмену во многом повторял обвинительное заключение. В приговоре присутствовали слова свидетелей, которые не фигурировали в процессе, а показания выступавших в суде свидетелей в приговоре не соответствовали их показаниям на заседаниях.
В свою очередь защита Ильи Шермана намерена обратиться в Следственный комитет с заявлением о возбуждении против судьи уголовного дела по статье о служебном подлоге и фальсификации доказательств.