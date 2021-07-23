В СКР попросили россиян не называть Санкт-Петербург Расчленинградом
Зампред СКР Александр Клаус отметил, что такое впечатление о Петербурге сложилось из-за широкого общественного резонанса вокруг «зловещего, циничного убийства аспирантки, совершенного историком Соколовым», а также убийства рэпера Картрайта
В Следственном комитете России сочли несправедливым «переименование» Санкт-Петербурга в Расчленинград. В ведомстве отметили, что в текущем году в северной столице не было зафиксировано ни одного убийства с последующим расчленением жертвы.
Зампред СКР Александр Клаус в беседе с ТАСС отметил, что такое впечатление о Петербурге сложилось из-за широкого общественного резонанса вокруг «зловещего, циничного убийства аспирантки, совершенного историком Соколовым», а также убийства рэпера Картрайта.
Следователь отметил, что с начала 2021 года в Петербурге не зафиксировано ни одного убийства, сопряженного с расчленением. В этой связи нельзя утверждать, что такой способ сокрытия преступления свойственен именно северной столице.
«Подобные убийства совершаются и в других регионах страны», - добавил Александр Клаус.