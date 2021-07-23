С сайта «Ведомостей» пропала статья Ивана Сафронова о конвейере «шпионских» дел
Журналист Иван Голунов, обвиняемый в государственной измене, написал для газеты «Ведомости» статью о конвейере уголовных дел по статьям о госизмене и шпионаже
Журналист Иван Голунов, обвиняемый в государственной измене, написал для газеты «Ведомости» статью о конвейере уголовных дел по статьям о госизмене и шпионаже. Материал был опубликован в ночь на 23 июля, а через несколько часов его удалили с сайта издания.
В своей статье Иван Сафронов описал, как следователи работают с подозреваемыми и обвиняемыми в госизмене и шпионаже. Журналист рассказывает, что такие дела возбуждаются «в отношении конкретного лица, а не по факту утечки какой-либо информации за границу». Сафронов также отметил, что Лефортовский райсуд Москвы удовлетворяет 100% из ходатайств следствия о заключении подозреваемых в СИЗО.
В статье говорится и о том, что каждый год в России по делам о госизмене и шпионаже осуждают около 10 человек, а в оперативной разработке следствия находятся не менее 50–70 человек. При этом обвиняемые фактически не имеют никаких возможностей защищаться, а адвокаты по назначению пугают своих подопечных и вынуждают их признавать вину в рамках сделки со следствием.
«Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты — чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, ученый. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцем. Любым», — пишет Иван Сафронов.
В редакции издания заверили, что не удаляли статью Ивана Сафронова, а исчезновение публикации с сайта является «чисто технической историей».
Напомним, что журналиста обвиняют в передаче секретных сведений о российских военных разработках представителям спецслужб Чехии. Однако адвокаты Сафронова до сих пор не были ознакомлены с деталями обвинения. Иван Сафронов вину не признает и требует от следствия уточнить суть выдвигаемых против него обвинений.