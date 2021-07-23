23 июля 2021, 13:58
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,5% для сдерживания инфляции
Центральный банк России повысит ключевую ставку с 5,5 до 6,5 процентов годовых. Пока это одно из самых значительные повышений ключевой ставки с «кризисного» 2014 года
Фото: fishki.net
Центральный банк России повысит ключевую ставку с 5,5 до 6,5 процентов годовых. Пока это одно из самых значительные повышений ключевой ставки с «кризисного» 2014 года.
Соответствующее решение ЦБ принял в связи с продолжающимся ростом инфляции. Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция в России составит в 2021 году 5,7-6,2%.
Напомним, что в последний раз ЦБ снижал ключевую ставку в июле 2020 года. Тогда она снизилась на 0,25%. С марта 2021 года финансовых регулятор регулярно повышает ключевую ставку.