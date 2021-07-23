23 июля 2021, 13:47
Бывший глава ООН назвал причиной пандемии COVID-19 глобальное изменение климата
Сам Пан Ги Мун считает, что мир должен бороться не с признаками проблем, а с их первоисточником. В случае с пандемией COVID-19 таким первоисточником является глобальное изменение климата
Фото: news.un.org
Бывший глава ООН Пан Ги Мун назвал первопричиной возникновения эпидемии коронавирусной инфекции глобальное изменение климата.
Во время выступления на экологическом форуме в китайском городе Чанша экс-глава ООН заявил, что власти многих стран «рано понадеялись» вернуться к нормальной жизни с помощью вакцинации населения, и предупредил, что такие трагедии могут повториться в любое время.
Сам Пан Ги Мун считает, что мир должен бороться не с признаками проблем, а с их первоисточником. В случае с пандемией COVID-19 таким первоисточником является глобальное изменение климата. В этой связи экс-глава ООН потребовал от США, Китая, Японии, Южной Кореи и европейских государств «сдержать обещание» и сократить выброс вредных газов.