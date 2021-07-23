Пользователь «Хабра» сообщил об уязвимости на сайте «Умного голосования»
Пользователь «Хабра» под ником grumpysugar обнаружил на сайте проекта команды Алексея Навального «Умное голосование» уязвимость, которая позволяет увидеть адреса электронной почты людей, зарегистрированных на сайте
Пользователь «Хабра» под ником grumpysugar обнаружил на сайте проекта команды Алексея Навального «Умное голосование» уязвимость, которая позволяет увидеть адреса электронной почты людей, зарегистрированных на сайте.
Grumpysugar сообщил, что за счет этой уязвимости он смог посмотреть журнал технической информации о сайте «Умного голосования» за последние 40 дней, в которой были указаны почтовые адреса регистрирующихся пользователей портала.
Пользователь «Хабра» считает, что любой посторонний человек, который обнаружил бы эту уязвимость, мог свободно скачать почтовые адреса пользователей сайта «Умное голосование».
Соратники Алексея Навального признали, что такая уязвимость на сайт действительно была, но заверили, что технические специалисты устранили ее сразу же после того, как к ним обратился пользователь Grumpysugar.
Оппозиционеры также отрицают, что из-за этой уязвимости произошла утечка почтовых адресов пользователей «Умного голосования».
Напомним, что ранее произошла утечка адресов электронных почт сторонников оппозиции, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!». После этого, некоторые граждане столкнулись с проблемами на работе из-за своих политических взглядов.