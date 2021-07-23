Евросоюз призвал Кремль отменить законы об «инагентах» и «нежелательных организациях»
Евросоюз призвал Кремль отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», из-за которых общественные организации и независимые СМИ вынуждены прекращать свою деятельность
Евросоюз призвал Кремль отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», из-за которых общественные организации и независимые СМИ вынуждены прекращать свою деятельность.
ЕС также призывает российские власти «прекратить неослабевающие репрессии против гражданского общества и независимых СМИ».
В своем заявлении ЕС приводит в пример объявление «нежелательной организацией» издание «Проект» и признание нескольких его журналистов, включая главреда Романа Баданина, иностранными агентами. Также европейские власти напоминают о блокировке сайта адвокатской группы «Команда 29», которая защищает политических активистов. После этого команда объявила о закрытии проекта в связи с высоким риском уголовного преследования своих сторонников и сотрудников.