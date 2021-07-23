Власти перед выборами заявили о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров
В Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщили, что правительству поручено проработать вопрос о включении индексации пенсий в федеральный бюджет на 2022 год
Российские власти накануне выборов в Госдуму решили обсудить возвращение индексации пенсий работающих пенсионеров.
Источник РИА Новости в Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений сообщил, что правительству поручено проработать вопрос о включении индексации пенсий в федеральный бюджет на 2022 год.
Минтруда, Минфин и Минэкономразвития должны оценить необходимость и проработать финансовое обеспечение индексации пенсий работающих пожилых россиян.
Стоит отметить, что еще в прошлом году Минфин выступал против индексации, однако в текущем году проработать этот вопрос поручил лично президент Владимир Путин.
Между тем, в марте 2021 года депутаты Госдумы, большинство из которых входят в «Единую Россию», отклонили сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Напомним, что индексация пенсий работающих граждан была приостановлена еще в 2016 году с целью экономии средств Пенсионного фонда России.