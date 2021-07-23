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Общество
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23 июля 2021, 10:58

Власти Камчатки обязали привиться от COVID-19 учителей, медиков и чиновников

Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что прививку от коронавируса в обязательном порядке должны сделать работающие граждане, задействованные в сфере услуг, и государственные служащие

Власти Камчатки обязали привиться от COVID-19 учителей, медиков и чиновников
Фото: hab.kp.ru

Власти Камчатского края объявили о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что прививку от коронавируса в обязательном порядке должны сделать работающие граждане, задействованные в сфере услуг, и государственные служащие.

Под требование об обязательной вакцинации также попадают работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, торговли и сотрудники фитнес-клубов.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 указанные категории жителей Камчатки должны привиться до 20 августа. Исключения составляют только россияне с медицинским отводом от прививки.

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