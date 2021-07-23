23 июля 2021, 10:58
Власти Камчатки обязали привиться от COVID-19 учителей, медиков и чиновников
Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что прививку от коронавируса в обязательном порядке должны сделать работающие граждане, задействованные в сфере услуг, и государственные служащие
Фото: hab.kp.ru
Власти Камчатского края объявили о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.
Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что прививку от коронавируса в обязательном порядке должны сделать работающие граждане, задействованные в сфере услуг, и государственные служащие.
Под требование об обязательной вакцинации также попадают работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, торговли и сотрудники фитнес-клубов.
Первым компонентом вакцины от COVID-19 указанные категории жителей Камчатки должны привиться до 20 августа. Исключения составляют только россияне с медицинским отводом от прививки.