23 июля 2021, 09:58
На Транссибирской магистрали из-за дождей обрушился железнодорожный мост
В Забайкальском крае на Транссибирской магистрали из-за проливных дождей обрушился железнодорожный мост на перегоне между станциями Куэнга и Укурей
Фото: profile.ru
В Забайкальском крае на Транссибирской магистрали из-за проливных дождей обрушился железнодорожный мост на перегоне между станциями Куэнга и Укурей.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате обрушения моста никто не погиб и не пострадал. Однако пришлось остановить движение поездов в обе стороны.
Власти Забайкалья в свою очередь сообщили, что в Чернышевского районе паводком смыло пять мостов, из-за чего было нарушено транспортное сообщение между несколькими поселками.
На федеральной трассе «Амур» дождями размыло проезжую часть.