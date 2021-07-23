23 июля 2021, 09:44
Дым от масштабных лесных пожаров в Якутии достиг Аляски
Смог от якутских пожаров также достиг Сахалинской области. Местные жители жалуются на густой и едкий дым. Власти отменили несколько рейсов местной авиации, а в детских садах по рекомендации медиков сократили длительность прогулок на улице
Фото: ВКонтакте/Сегежа слушает
Дым от масштабных лесных пожаров в Якутии достиг американского штата Аляска.
Американский телеканал CNN сообщает, что площадь пожаров в российском регионе настолько огромна, что дым от них достиг даже Аляски.
Смог от якутских пожаров также достиг Сахалинской области. Местные жители жалуются на густой и едкий дым. Власти отменили несколько рейсов местной авиации, а в детских садах по рекомендации медиков сократили длительность прогулок на улице.
По словам главы Якутии Айсена Николаева, площадь пожаров составляет около полумиллиона гектаров. Специалисты и добровольцы тушат 66 пожаров, но каждый день возникают новые очаги. Ситуация с лесными пожарами ухудшается из-за сильного ветра и «сухих гроз».