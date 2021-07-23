23 июля 2021, 09:14
СКР научит молодежь отказываться от участия в протестных акциях
Следственный комитет России планирует разработать рекомендации для формирования «сознательного» отказа молодых людей от участия в протестных акциях
Фото: fine-news.ru
Следственный комитет России планирует разработать рекомендации для формирования «сознательного» отказа молодых людей от участия в протестных акциях.
С этой целью СК обратился в Санкт-Петербургский государственный университет с просьбой провести исследование для выявления причин, которые побуждают молодежь участвовать в протестах.
Замглавы СК Александр Клаус сообщил агентству ТАСС, что по результатам этого исследования будут выработаны рекомендации по формированию у представителей молодого поколения сознательного отказа от участия в протестных и других несогласованных с властями акциях.