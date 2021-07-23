Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт издания «Проект»
Главред Роман Баданин сообщил в Facebook, что через два дня после того, как издания было объявлено «нежелательной организацией», Instagram заблокировал из аккаунт с 20 тысячами подписчиков
Администрация социальной сети Instagram заблокировала аккаунт издания «Проект» после его признания «нежелательной организацией» в России.
Главный редактор «Проекта» Роман Баданин (его Минюст внес в список иностранных агентов) сообщил в Facebook, что через два дня после того, как издания было объявлено «нежелательной организацией», Instagram заблокировал из аккаунт с 20 тысячами подписчиков.
Аккаунт был заблокирован навсегда за некое нарушение «норм сообщества». В чем заключалось это нарушение, не сообщается.
Напомним, что «Проект» признали «нежелательной организацией» в России по доносу руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Ранее «Важные истории» узнали, что семья доносчика проживает в коттедже, расположенном в элитном поселке «Горки-2» на Рублевском шоссе. Дом записан на мать-пенсионерку активиста.