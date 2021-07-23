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23 июля 2021, 07:20

Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт издания «Проект»

Главред Роман Баданин сообщил в Facebook, что через два дня после того, как издания было объявлено «нежелательной организацией», Instagram заблокировал из аккаунт с 20 тысячами подписчиков

Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт издания «Проект»
Фото: tvrain.ru

Администрация социальной сети Instagram заблокировала аккаунт издания «Проект» после его признания «нежелательной организацией» в России.

Главный редактор «Проекта» Роман Баданин (его Минюст внес в список иностранных агентов) сообщил в Facebook, что через два дня после того, как издания было объявлено «нежелательной организацией», Instagram заблокировал из аккаунт с 20 тысячами подписчиков.

Аккаунт был заблокирован навсегда за некое нарушение «норм сообщества». В чем заключалось это нарушение, не сообщается.

Напомним, что «Проект» признали «нежелательной организацией» в России по доносу руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Ранее «Важные истории» узнали, что семья доносчика проживает в коттедже, расположенном в элитном поселке «Горки-2» на Рублевском шоссе. Дом записан на мать-пенсионерку активиста.

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