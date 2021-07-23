Директор школы в Ленобласти ответил на критику губернатора из-за отказа принять ремонт с плесенью
Директор Лукашевской школы в Ленинградской области Максим Миронков, который отказался принимать ремонт с плесенью и попал под критику губернатора Александра Дрозденко, написал открытое письмо главе региона
Директор Лукашевской школы в Ленинградской области Максим Миронков, который отказался принимать ремонт с плесенью и попал под критику губернатора Александра Дрозденко, написал открытое письмо главе региона.
Ранее губернатор раскритиковал директора школы за отказ принять некачественный ремонт и заявил, что такие люди «не красят педагогический коллектив».
Максим Миронков в ответ заявил, что на момент окончания контакта объем выполненных работ составил всего 55%, а качество выполненных работ «оставляет желать лучшего». Кроме того, подрядчик - АО «РемСпецТех» - грубо нарушал сроки и технологические строительные процессы.
Миронков сообщил о двух уголовных делах, связанных с ремонтом школ в Гатчинском районе Ленобласти. Одно из них было возбуждено против чиновника районной администрации - его подозревают в получении взятки. «Я так понимаю, что следствие выявит еще не одну схему краж из бюджета», - отметил директор школы.
Ранее сообщалось, что в здании Лукашевской школы после ремонта появилась плесень, которую строители просто покрыли плиткой. От директора школы при этом потребовали принять часть документов, которые касаются освещения и вентиляции.
Максим Миронков на личные средства заказал независимую экспертизу, которая подтвердила, что планы этих работ не соответствуют требованиям технических регламентов.