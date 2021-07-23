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23 июля 2021, 03:13

Директор школы в Ленобласти ответил на критику губернатора из-за отказа принять ремонт с плесенью

Директор Лукашевской школы в Ленинградской области Максим Миронков, который отказался принимать ремонт с плесенью и попал под критику губернатора Александра Дрозденко, написал открытое письмо главе региона

Директор школы в Ленобласти ответил на критику губернатора из-за отказа принять ремонт с плесенью
Фото: piter-news.net

Директор Лукашевской школы в Ленинградской области Максим Миронков, который отказался принимать ремонт с плесенью и попал под критику губернатора Александра Дрозденко, написал открытое письмо главе региона.

Ранее губернатор раскритиковал директора школы за отказ принять некачественный ремонт  и заявил, что такие люди «не красят педагогический коллектив».

Максим Миронков в ответ заявил, что на момент окончания контакта объем выполненных работ составил всего 55%, а качество выполненных работ «оставляет желать лучшего». Кроме того, подрядчик  - АО «РемСпецТех» - грубо нарушал сроки и технологические строительные процессы.

Миронков сообщил о двух уголовных делах, связанных с ремонтом школ в Гатчинском районе Ленобласти. Одно из них было возбуждено против чиновника районной администрации - его подозревают в получении взятки. «Я так понимаю, что следствие выявит еще не одну схему краж из бюджета», - отметил директор школы.

Ранее сообщалось, что в здании Лукашевской школы после ремонта появилась плесень, которую строители просто покрыли плиткой. От директора школы при этом потребовали принять часть документов, которые касаются освещения и вентиляции.

Максим Миронков на личные средства заказал независимую экспертизу, которая подтвердила, что планы этих работ не соответствуют требованиям технических регламентов.

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