В Подмосковье женщина выгнала из дома семерых детей, которые месяц бродяжничали и жили в шалаше
Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту появления информации о том, что в Рузском городском округе Московской области местная жительница выгнала из дома семерых своих детей
Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту появления информации о том, что в Рузском городском округе Московской области местная жительница выгнала из дома семерых своих детей. Почти месяц малолетние дети бродяжничали, пока на них не обратили внимание другие люди.
Сейчас дети находятся в больнице под присмотром специалистов.
По данным следствия, жительница Рузы вместе со своим сожителем выгнала детей на улицу, после чего им пришлось жить в шалаше.
В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц отдела по делам несовершеннолетних и органов опеки. Начальнику ОМВД по Рузскому городскому округу вынесено представление.