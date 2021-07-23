Команда Навального рассказала об имуществе неофициальной жены Володина
Команда Алексея Навального сообщила о неофициальной жене спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия»), на которую оказались оформлены бизнес и дорогостоящее имущество
Команда Алексея Навального сообщила о неофициальной жене спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия»), на которую оказались оформлены бизнес и дорогостоящее имущество.
Оппозиционеры отметили, что Вячеслав Володин с 2013 года стал носить обручальное кольцо, а в том же году у него родился первый ребенок. При этом в официальной декларации о доходах высокопоставленный политик супругу не указывает.
Соратники Навального сообщили, что женой Вячеслава Володина является 33-летняя уроженка Мордовии Яна Полякина. В прошлом году The Insider писал, что она поменяла свою фамилию на Володину.
В 2008 году Полякина зарегистрировала ООО «ИПП «Саратовский дом печати». В списке учредителей компании также значится пенсионерка Панкова Нина Алексеевна — мать депутата Госдумы Николая Панкова.
В том же году Чна Полякина стала собственницей квартиры площадью 83 кв.м. на улице Академика Анохина в Москве стоимостью 25 млн рублей. В 2013 году у Володина появился первый ребенок, а Полякина купила еще одну квартиру в Москве — 373-метровую квартиру в доме на улице Усачева стоимостью 500 млн рублей.
Еще через две недели она стала обладательницей особняка в Истринском районе Подмосковья за 200 млн рублей. В 2010 году Полякина купила 172-метровый пентхаус в том же районе, где находится дача Володина стоимостью 235 млн рублей.
Кроме того, борцы с коррупцией нашли у Яны Полякиной автомобили Infiniti, Cadiilac Escalade и Porshe Cayenne. Общая стоимость ее имущества оценивается в 700 млн рублей.
«Вячеслав Викторович, наш политик из народа, честный и прозрачный человек, не оформляет брак с Яной. Нет жены, нет дополнительных вопросов — откуда у неё столько денег», — говорится в расследовании команды Алексея Навального.