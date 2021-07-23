В Мордовии мужчина бесплатно расчистил дорогу к селу и стал фигурантом уголовного дела
Инцидент произошел в Кадошкинском районе. Директор местного сельхозпредприятия решил самостоятельно расчистить дорогу к райцентру, посколько чиновники за много лет так и не сделали этого
В республике Мордовия в отношении местного жителя, который бесплатно построил дорогу к селу, возбудили уголовное дело.
Инцидент произошел в Кадошкинском районе. Директор местного сельхозпредприятия решил самостоятельно расчистить дорогу к райцентру, посколько чиновники за много лет так и не сделали этого. Игорь Рогожин пригнал сельхозтехнику и разровнял путь всего за четыре дня.
Местные жители поблагодарили мужчину за помощь селу и особо отметили, что теперь по этой дороге смогут спокойно проехать «скорая помощь» и пожарная техника. Однако чиновники из министерства лесного хозяйства инициативу Рогожина не оценили и добились возбуждения против него уголовного дела по факту незаконной вырубки зеленых насаждений (по этой статье обычно проходят «черные» лесорубы). Ущерб чиновники оценили в 270 тысяч рублей, сообщает издание Readovka.
Более 500 жителей села вступились на Игоря Рогожина и потребовали от властей прекратить его уголовное преследование.