23 июля 2021, 01:05
Дорожные камеры научат штрафовать водителей за невключенный ближний свет
В России дорожные камеры начнут штрафовать автомобилистов за выключенные габаритные огни и неработающие фары дневного света. Штраф за данное нарушение правил дорожного движения составляет 500 рублей
Фото: Life.ru
В России дорожные камеры начнут штрафовать автомобилистов за выключенные габаритные огни и неработающие фары дневного света.
Штраф за данное нарушение правил дорожного движения составляет 500 рублей.
По данным Autonews.ru, с осени текущего года дорожные камеры начнут штрафовать водителей за выключенный дневной свет в 12 регионах, например, в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.
Эксперты сообщили, что новые комплексы устанавливать не придется. Достаточно будет лишь «дообучить» нейросеть.