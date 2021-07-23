Координатору отряда «Лиза Алерт» деньги на выборы перечислили связанные с «ЕР» структуры
Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, который участвует в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца, собрал на избирательную кампанию больше всех средств среди одномандатников
Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, который участвует в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца, собрал на избирательную кампанию больше всех средств среди одномандатников.
Олег Леонов баллотируется в одном из самых сложных для «Единой России» округов Москвы (208 округ; Центральный административный округ). В его избирательный фонд поступило 44 млн рублей.
Официально Леонов является самовыдвиженцем, однако 8 млн рублей ему перечислило агентство студенческих коммуникаций «Кампус», соучредителем которого является Юлия Перегудова - зампредседателя координационного совета «Молодая Гвардия Единой России».
Еще по 8 млн рублей Олегу Леонову перечислили информационно-консультационный центр подготовки наблюдателей на выборах и референдумах «Голос молодых» и нижегородский «Центр социальных исследований и развития гражданских институтов».
«Открытые медиа» отмечают, что сумма пожертвований указанных юрлиц превышает их оборотные средства. Например, у «Голоса молодых» выручка составляла в последние годы всего 90 тысяч рублей, а активы за 2019 и 2020 годы не превышали 1 млн рублей. Аналогичная ситуация с финансами сложилась и у остальных жертвователей.
Кроме того, избирательная кампания Олега Леонова проходит при поддержке чиновников из мэрии Москвы, а «Единая Россия» официально своего кандидата по округу 208 не выдвигала.
По данному округу также выдвигаются Анатолий Вассерман, Дмитрий Саблин, Евгений Нифантьев, Александр Мажуга и актер Дмитрий Певцов. На избирательную кампанию последнего 8 млн рублей выделил «Донской союз молодежи» - юрлицо полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко.